Передача Михеева помогла "Ванкуверу" обыграть "Анахайм"

Хоккеист набрал 12 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" одержал победу над "Анахаймом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Форвард "Ванкувера" Илья Михеев принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Элиасу Петтерсону, который забросил вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел 19 матчей и набрал 12 (7+5) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Нэшвиллом".

Видео: YouTube / SPORTSNET