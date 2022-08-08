Передача Михеева помогла "Ванкуверу" обыграть "Анахайм"

"Ванкувер" одержал победу над "Анахаймом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.
Форвард "Ванкувера" Илья Михеев принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Элиасу Петтерсону, который забросил вторую шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел 19 матчей и набрал 12 (7+5) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Нэшвиллом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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