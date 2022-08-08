  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:48
49
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Передача Михеева помогла "Ванкуверу" обыграть "Анахайм"

0 0

Хоккеист набрал 12 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" одержал победу над "Анахаймом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Форвард "Ванкувера" Илья Михеев принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Элиасу Петтерсону, который забросил вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел 19 матчей и набрал 12 (7+5) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Нэшвиллом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: илья михеев, национальная хоккейная лига, хк анахайм дакс, хк ванкувер кэнакс
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии