Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Нэшвилл"

Россиянин набрал 70 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" одержала победу над "Нэшвиллом" в овертайме со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Джареду Сперджену, забросившему победную шайбу в овертайме. "Миннесота" идет на втором месте турнирной таблицы Западной конференции. Команда набрала 78 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел в составе "Миннесоты" 58 матчей, забросил 32 шайбы и отдал 38 голевых передач. Россиянин идет на седьмом месте в гонке бомбардиров чемпионата.

Видео: YouTube / SPORTSNET