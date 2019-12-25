Акция проводится с 8 февраля, задержаны 60 участников.

Перед зданием парламента Новой Зеландии в ходе протестов вспыхнули пожары. Об этом рассказали местные журналисты из издания Radio New Zealand. Известно, что активисты из города Веллингтон столкнулись с правоохранительными органами. Митингующие решили поджечь собственные палатки, чтобы помешать оперативникам разогнать акцию. Мероприятие проводится в столице с 8 февраля.

В СМИ уточнили, что люди бросают в огонь газовые баллончики и автомобильные шины. В настоящее время большая часть площади перед зданием затянута дымом. Активисты требуют от властей отмены санитарных ограничений и обязательных прививок от COVID-19.

Ранее представители закона провели специальную операцию по ликвидации палаточного городка, организованного на лужайке перед парламентом. Часть палаток оказалась демонтирована, как и туалеты и беседки. на штрафной стоянке оказались более 30 транспортных средств и кемперов. Задержаны 60 протестующих. Они обвиняются в сопротивлении полицейским.

Шестой день продолжают задерживать участников антивоенной акции на Гостином дворе.

Фото: www.rnz.co.nz