Перед судом предстанут экс-депутат Ленобласти и адвокат

Следствие полагает, что подозреваемые пытались похитить 15 миллионов рублей

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что перед петербургским судом предстанут экс-депутат традненского городского поселения Ленинградской области и адвоката адвокатской палаты региона. Мужчин обвиняют в покушении на крупное мошенничество.

По версии следствия, в 2019 году по предварительному сговору подозреваемые решили обмануть потерпевшего. Злоумышленники предложили помочь с пересмотром и перезаключением договоров аренды земель на более выгодных условиях, а также помочь с вводом в эксплуатацию моста через Староладожский канал и другие объекты. Задержание произошло на месте преступления. Речь идет о 15 миллионах рублей.

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Фото: Piter.TV