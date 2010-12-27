Петербуржцы предстанут перед судом за сбыт наркотиков

Они делали закладки в городе.

Заместитель прокурора Санкт-Петербурга Дмитрий Харченков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех лиц, являющихся участниками организованной преступной группы, осуществляющей сбыт наркотических средств через интернет-мессенджер. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Подозреваемые с октября 2018 года начали перевозить наркотики, прятать их у себя дома, а потом распространять через "закладки" в различных районах Санкт-Петербурга. Закладки они делали в Пушкинском, Калининском, Приморском и Кронштадтском районах.

В период до апреля 2019 года указанные лица получили 7 партий наркотических средств, две из которых в особо крупном размере Деятельность преступной группы была выявлена оперативным путем и пресечена в апреле текущего года. Наркотические средства общей массой свыше 900 грамм изъяты правоохранительными органами. Уголовное дело направят в Приморский районный суд.

Ранее суд заключил под стражу замначальника УГИБДД региона за крупную взятку.

Фото: Piter.TV