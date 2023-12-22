Перед судом предстанет водитель автомобиля, скатившегося в Неву

В салоне была женщина, которая погибла.

Перед судом предстанет водитель автомобиля, который скатился в Неву. В салоне автомобиля находилась женщина, сообщила прокуратура Петербурга.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья.ьПо версии следствия, вечером 5 ноября 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управляя автомобилем Mercedes с неисправными рабочей и стояночной тормозными системами, припарковался напротив дома 18, корпус 2 по Рыбацкому проспекту. Остановившись на уклоне, в нескольких метрах от Невы, заглушив двигатель, зная о неисправности тормозной системы автомобиля, мужчина вышел из салона транспортного средства.

Автомобиль самопроизвольно стал скатываться по уклону дороги в реку. В салоне машины находилась женщина. Несмотря на попытки очевидцев и обвиняемого спасти пассажирку, автомобиль оказался в воде, и женщина погибла.

Уголовное дело будет направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга