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Перед судом предстанет петербуржец, убивший свою жену топором
Сегодня, 11:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Перед судом предстанет петербуржец, убивший свою жену топором

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Во время ссоры он схватил топор и ударил им женщину по голову не менее 14 раз.

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, убивший свою жену топором. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, в январе 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выяснял отношения со своей супругой. Во время ссоры он схватил топор и ударил им женщину по голову не менее 14 раз. Пострадавшая умерла на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Также ранее пенсионер, отрубивший соседке голову топором, обвинил её в слежке за ним.

Фото: pxhere.com

Теги: топор, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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