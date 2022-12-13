Перед судом предстанет петербуржец, убивший свою жену топором

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, убивший свою жену топором. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
По версии следствия, в январе 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выяснял отношения со своей супругой. Во время ссоры он схватил топор и ударил им женщину по голову не менее 14 раз. Пострадавшая умерла на месте происшествия.
Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.
Также ранее пенсионер, отрубивший соседке голову топором, обвинил её в слежке за ним.
Фото: pxhere.com
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