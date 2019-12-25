Перед судом предстанет петербуржец, который зарегистрировал в своей квартире 20 мигрантов

Однако мужчина не предоставлял гражданам места для проживания.

В пятницу, 11 июня, стало известно, что прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительный акт в отношении петербуржца. Он обвиняется в совершении преступления по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Выяснилось, что мужчина за деньги зарегистрировал в своей квартире 20 мигрантов. Однако петербуржец не предоставлял им места для проживания.

Уголовное дело направлено судье судебного участка № 2 Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что десятки мигрантов стояли в очереди у Единого миграционного центра в Петербурге.

Фото: Piter.tv