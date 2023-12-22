В Петербурге перед судом предстанет курьер, угрожавший таксисту топором. Об этом сообщила прокуратура Адмиралтейского района.
По версии следствия, 30 ноября 2023 года 35-летний курьер службы доставки, находясь на электросамокате на проезжей части у дома 41 по Вознесенскому проспекту, в ходе внезапно возникшего конфликта, угрожал топором водителю такси. Потерпевший смог объехать курьера, но он успел задеть топором правое крыло автомобиля.
Во время поездки в салоне такси на заднем сиденье находился пассажир. Девушка сильно испугалась за свою жизнь и жизнь водителя. Обвиняемый пояснил, что водитель такси его подрезал, и у него возникло желание с ним обсудить конфликт.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Петербурженка, которая ударила инспектора ДПС, "спасая" от наказания пьяного друга, также вскоре предстанет перед судом.
Фото: pxhere
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