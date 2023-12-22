Между курьером и таксистом на дороге возник конфликт.

В Петербурге перед судом предстанет курьер, угрожавший таксисту топором. Об этом сообщила прокуратура Адмиралтейского района.

По версии следствия, 30 ноября 2023 года 35-летний курьер службы доставки, находясь на электросамокате на проезжей части у дома 41 по Вознесенскому проспекту, в ходе внезапно возникшего конфликта, угрожал топором водителю такси. Потерпевший смог объехать курьера, но он успел задеть топором правое крыло автомобиля.

Во время поездки в салоне такси на заднем сиденье находился пассажир. Девушка сильно испугалась за свою жизнь и жизнь водителя. Обвиняемый пояснил, что водитель такси его подрезал, и у него возникло желание с ним обсудить конфликт.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Петербурженка, которая ударила инспектора ДПС, "спасая" от наказания пьяного друга, также вскоре предстанет перед судом.

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