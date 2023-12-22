Петербурженка ударила инспектора ДПС, "спасая" от наказания пьяного друга

Теперь она предстанет перед судом.

Девушка ударила инспектора ДПС, "спасая" от наказания пьяного друга, теперь за это ей предстоит ответить перед судом. Об этом сообщила прокуратура Приморского района.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней петербурженки. Она обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, ночью 27 октября 2023 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения на проезжей части Морского проспекта в поселке Лисий Нос, не менее 5 раз ударила ногой инспектора ДПС, пока он выполнял свои обязанности по освидетельствованию ее знакомого на состояние алкогольном опьянении. Молодой человек управлял автомобилем без прав, будучи пьяным.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приморский районный суд.

Накануне в Ленобласти полицейским пришлось применить оружие для остановки пьяного водителям.

Фото: Piter.tv