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В Петербурге матч Россия-Бельгия откроет группа "Кино"
Сегодня, 11:01
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге матч Россия-Бельгия откроет группа "Кино"

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Игра пройдет на "Санкт-Петербург Арене" 16-го ноября.

Во вторник, 12 ноября, стало известно, что в Петербурге матч Россия-Бельгия откроет группа "Кино". Об этом сообщает пресс-служб Российского футбольного союза в соцсетях.

Группа выйдет на поле вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра.

"Легендарная группа "Кино" и симфонический оркестр Мариинского театра выйдут заряжать наших парней на битву с первой командой мирового рейтинга. Сборной нужна ваша поддержка",

 —сказано в сообщении.

Игра состоится 16 ноября на "Газпром-арене". На матч придут 68 тысяч зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Московскому времени.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге раскупили все билеты на матч Россия-Бельгия.

Фото:Piter.TV 

Теги: россия бельгия, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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