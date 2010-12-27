Игра пройдет на "Санкт-Петербург Арене" 16-го ноября.

Во вторник, 12 ноября, стало известно, что в Петербурге матч Россия-Бельгия откроет группа "Кино". Об этом сообщает пресс-служб Российского футбольного союза в соцсетях.

Группа выйдет на поле вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра.

"Легендарная группа "Кино" и симфонический оркестр Мариинского театра выйдут заряжать наших парней на битву с первой командой мирового рейтинга. Сборной нужна ваша поддержка", —сказано в сообщении.

Игра состоится 16 ноября на "Газпром-арене". На матч придут 68 тысяч зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Московскому времени.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге раскупили все билеты на матч Россия-Бельгия.

Фото:Piter.TV