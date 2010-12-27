Во вторник, 12 ноября, стало известно, что в Петербурге матч Россия-Бельгия откроет группа "Кино". Об этом сообщает пресс-служб Российского футбольного союза в соцсетях.
Группа выйдет на поле вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра.
"Легендарная группа "Кино" и симфонический оркестр Мариинского театра выйдут заряжать наших парней на битву с первой командой мирового рейтинга. Сборной нужна ваша поддержка",
—сказано в сообщении.
Игра состоится 16 ноября на "Газпром-арене". На матч придут 68 тысяч зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Московскому времени.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге раскупили все билеты на матч Россия-Бельгия.
Фото:Piter.TV
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