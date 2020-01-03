Перед Новым годом 3,4 млн должников не смогут выехать из России

Об этом рассказали судебные приставы России.

Перед Новым годом 3,4 млн должников не смогут выехать из страны. Такую статистику на 1 декабря предоставила ФССП России "ТАССу".

Специалисты рассказали, что почти 528 тысяч - должны средства по алиментам. За 11 месяцев текущего года приставы ограничили в передвижениях за границей 7,2 млн человек. Такое количество должников не сможет провести отпуск или выходные вне государства. Решение о временном ограничении выезда принято за последний год в отношении 980 тысяч алиментщиков. Наибольшее число правонарушителей проживает в крупных регионах РФ.

Ранее Piter.tv писал о том, что приставы прокомментировали сообщение о потенциально невыездных россиянах.