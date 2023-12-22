Перед Московским вокзалом появятся липы

Их высадят к концу апреля. В ближайшее время горожане проведут важные подготовительные работы.

Напротив Московского вокзала появятся липы. Об этом сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "ВКонтакте".

Около вокзала появятся девять больших пятиметровых лип. Их высадят к концу апреля. В ближайшее время горожане проведут важные подготовительные работы: сделают большие посадочные квадраты, установят высокие поребрики, чтобы туда не попадали реагенты, а также засыплют плодородный грунт. Поребрики уже привезли на место посадки деревьев.

Уже на следующей неделе мы сообщим вам точную дату посадок. А заодно расскажем обо всех тонкостях и поблагодарим тех, кто помогал нам в этом прекрасном проекте. Городские активисты

Ранее мы писали, что в Петербурге 15 апреля начался агротехнический период.

Фото: Piter.tv

