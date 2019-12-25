В Петербурге проверяют более 2500 пожарных гидрантов рядом с образовательными учреждениями

Специалисты петербургского "Водоканала" проведут плановое обследование систем водоснабжения и канализации, сооружений и пожарных гидрантов, расположенных вблизи образовательных учреждений. Работы должны быть проведены до 31 августа. Об этом сообщили вы пресс-службе Смольного.
В Петербурге 1949 объектов проверяются специалистами на наличие провалов, технологических нарушений и вытеканий в сетях.
Кроме того, более 2500 пожарных гидрантов проходят проверку на техническое состояние и готовность к пожаротушению.
Ранее сообщалось, что началось установка наружного освещения на улице Ивана Зубкова в Петербурге.
Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга
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