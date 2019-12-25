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В Петербурге проверяют более 2500 пожарных гидрантов рядом с образовательными учреждениями
Сегодня, 15:30
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге проверяют более 2500 пожарных гидрантов рядом с образовательными учреждениями

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Перед Днем знаний проходит плановая проверка более 2500 пожарных гидрантов. Специалисты должны успеть до 31 августа.

Специалисты петербургского "Водоканала" проведут плановое обследование систем водоснабжения и канализации, сооружений и пожарных гидрантов, расположенных вблизи образовательных учреждений. Работы должны быть проведены до 31 августа. Об этом сообщили вы пресс-службе Смольного.

В Петербурге 1949 объектов проверяются специалистами на наличие провалов, технологических нарушений и вытеканий в сетях. 

Кроме того, более 2500 пожарных гидрантов проходят проверку на техническое состояние и готовность к пожаротушению.

Ранее сообщалось, что началось установка наружного освещения на улице Ивана Зубкова в Петербурге.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

Теги: гидранты, день знаний, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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