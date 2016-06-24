Началось установка наружного освещения на улице Ивана Зубкова в Петербурге

На улице Ивана Зубкова ведется строительство наружного освещения. Уже установлены все опоры.

На улице Ивана Зубкова в Кировском районе Петербурга начались работы по установке наружного освещения. Этот проект был включен в адресную программу Комитета по энергетике и инженерному обеспечению по просьбе местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты уже установили 20 опор, а также начали разработку траншеи для прокладки кабельной линии. В ближайшее время рабочие должны смонтировать 21 светодиодный светильник и проложить 1300 м кабельной линии для передачи электроэнергии.

По планам, строительство будет завершено уже в ноябре этого года. После завершения основных работ будет восстановлено нарушенное благоустройство.

Ранее сообщалось, что в Уманском переулке реконструировали наружное освещение.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга