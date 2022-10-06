В Уманском переулке реконструировали наружное освещение

На протяжении почти 2 км установили 66 современных светодиодных фонарей на 56 металлических опорах.

В Красногвардейском районе Петербурга в Уманском переулке, который проходит от проспекта Маршала Блюхера до шоссе Революции, обновили наружное освещение. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению сегодня, 23 августа.

На протяжении почти 2 км установили 66 современных светодиодных фонарей на 56 металлических опорах. Проложено 1,8 км кабеля. Передвижение пешеходов и проезд автомобилей стал более безопасным.

Отметим, что в текущем году в Красногвардейском районе появится современное освещение в квартале 11 Большая Охта, вдоль шести улиц и на территориях трех скверов.

Ранее на Piter.TV: на пересечении Невского проспекта с Харьковской улицей установили светофор.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению