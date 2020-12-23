На пересечении Невского проспекта с Харьковской улицей установили светофор

Пешеходный переход стал регулируемым.

В Петербурге на пересечении Невского проспекта с Харьковской улицей появился светофор – пешеходный переход стал регулируемым, рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту.

Четыре светофора – часть новой схемы движения на Невском проспекте, где в этом году появилась выделенная полоса для общественного транспорта. Пресс-служба Комитета по транспорту

Так, благодаря установке светофора, у пассажиров троллейбусов №1, 16, 22 и автобусов №24, 27, 65 и 191 получится безопасно переходить дорогу.

Ранее мы сообщали о том, что раньше срока завершена реконструкция наружного освещения на Цветочной улице.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)