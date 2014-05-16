На улице Обороны установили новый светофор

Теперь жители Павловска смогут спокойно переходить дорогу.

В Пушкинском районе установили новый светофор. Он появился у дома № 1 по улице Обороны. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Теперь жители Павловска смогут спокойно переходить дорогу. Пешеходным переходом пользуются учащиеся Кадетской школы, прихожане собора Св. Николая Чудотворца, а также туристы. Рядом с переходом находится Павловский парк и парк Мариенталь.

Светофоры в этом году установили по 26 адресам, что составляет около 30 процентов от всех запланированных в рамках городской Адресной программы.

Ранее мы писали, что с 6 июня ограничивается движение на Выборгском шоссе.

Фото: Pxhere