На Товарищеском проспекте в Петербурге установили светофор

Светофор оборудован кнопкой вызова пешеходной фазы, а на прилегающей к нему территории размещены ограждения.

В Невском районе Петербурга на Товарищеском проспекте заработал новый светофор. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 16 октября.

Светофор оборудован кнопкой вызова пешеходной фазы, а на прилегающей к нему территории размещены ограждения. Кроме того, были сделаны занижения бордюрного камня.

С установкой светофора повышен уровень безопасности движения взрослых и детей при следовании к школе №26, парку Есенина.

Ранее на Piter.TV: новые светофоры появились в Красногвардейском районе Петербурга.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга