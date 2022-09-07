На Товарищеском проспекте в Петербурге установили светофор

В Невском районе Петербурга на Товарищеском проспекте заработал новый светофор. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 16 октября.
Светофор оборудован кнопкой вызова пешеходной фазы, а на прилегающей к нему территории размещены ограждения. Кроме того, были сделаны занижения бордюрного камня.
С установкой светофора повышен уровень безопасности движения взрослых и детей при следовании к школе №26, парку Есенина.
Ранее на Piter.TV: новые светофоры появились в Красногвардейском районе Петербурга.
Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга
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