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На пересечении Почтамтского переулка и улицы Якубовича установили светофор
Сегодня, 19:39
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На пересечении Почтамтского переулка и улицы Якубовича установили светофор

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Регулировщик установили в целях повышения безопасности участников дорожного движения и улучшения условий для водителей.

В Адмиралтейском районе Петербурга на пересечении Почтамтского переулка и улицы Якубовича появился новый светофор. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 27 декабря.

Регулировщик установили в целях повышения безопасности участников дорожного движения и улучшения условий для водителей. 

Ранее специалисты Дирекции по организации дорожного движения Петербурга провели транспортные обследования по приведенному адресу и пришли к выводу о том, что в светофоре нуждаются как пешеходы, так и автомобилисты. 

На 2023 год Адресная программа планировала построить 45 регулировщиков. На 7 декабря оставалось подключить девять светофоров.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Теги: адмиралтейский район, новый светофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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