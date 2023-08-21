Раньше срока завершена реконструкция наружного освещения на Цветочной улице

Ранее на Цветочной улице тросовые растяжки крепились к фасадам зданий. Подвесные светильники применялись более 70 лет.

Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" с опережением срока на два месяца реконструировали освещение на Цветочной улице. Вдоль проезжей части установлены 47 современных фонарей на опорах. Для питания светильников проложены новые линии наружного освещения. Об этом сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Ранее на Цветочной улице тросовые растяжки крепились к фасадам зданий. Подвесные светильники применялись более 70 лет. С новыми фонарями городское пространство получило более качественное освещение. Количество светильников увеличилось на 10%, при этом новые фонари потребляют на 13% меньше электроэнергии.

Ранее на Петрозаводском шоссе от Советского проспекта до границы с Ленобластью началась замена воздушных линий.

Видео: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению