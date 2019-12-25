  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перед Днем Петербурга реставраторы помоют Медного всадника
Сегодня, 12:28
78
IRINA_CHALKINA

Перед Днем Петербурга реставраторы помоют Медного всадника

0 0

Работы начнутся в десять утра.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что перед Днем Петербурга реставраторы помоют Медного всадника. Об этом сообщают в пресс-службе Музея городской скульптуры.

Специлаисты намерены очистить монумент от зимней пыли и грязи. Известно, что к работам приступят в десять утра.

Напомним, что 27 мая Северная столица отмечает свое 317-летие. Традиционный торжественный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости будут произоводить медики, которые в настоящий момент борются с коронавирусной инфекцией. 

Ранее мы сообщали о том, что Смольный опубликовал список предпринимателей, которые получат отсрочку по аренде.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии