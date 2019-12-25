Работы начнутся в десять утра.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что перед Днем Петербурга реставраторы помоют Медного всадника. Об этом сообщают в пресс-службе Музея городской скульптуры.

Специлаисты намерены очистить монумент от зимней пыли и грязи. Известно, что к работам приступят в десять утра.

Напомним, что 27 мая Северная столица отмечает свое 317-летие. Традиционный торжественный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости будут произоводить медики, которые в настоящий момент борются с коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный опубликовал список предпринимателей, которые получат отсрочку по аренде.

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