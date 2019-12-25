Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

В России вновь заболевших чуть более 5 тысяч.

В России коронавирус подтвержден еще у 5 065 человек.

ИЦК сообщает, что в России по состоянию на утро пятницы 14 августа выявлено 5 065 случаев коронавируса. Из них у 1 313 (25,9%) человек вирус протекает бессимптомно.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:



1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,0%

2. Московская область, Республика Северная Осетия, Смоленская область 0,2%

3. Москва, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский край, Чеченская Республика 0,3%

Распределение по субъектам

1. Москва 688

2. Санкт-Петербург 159

3. Московская область 156

4. Свердловская область 154

5. Ставропольский край 130

6. Нижегородская область 128

7. Ростовская область 126

8. Красноярский край 120

9. Иркутская область 110

10. Ханты-Мансийский АО 106

11. Омская область 106

12. Оренбургская область 104

13. Волгоградская область 97

14. Саратовская область 94

15. Кемеровская область 94

16. Воронежская область 93

17. Приморский край 91

18. Краснодарский край 88

19. Ямало-Ненецкий АО 87

20. Ульяновская область 86

21. Алтайский край 85

22. Архангельская область 83

23. Челябинская область 80

24. Пермский край 70

25. Хабаровский край 70

26. Сахалинская область 68

27. Новосибирская область 67

28. Республика Саха (Якутия) 65

29. Мурманская область 64

30. Республика Калмыкия 64

31. Кировская область 62

32. Орловская область 60

33. Республика Дагестан 56

34. Тюменская область 55

35. Пензенская область 52

36. Белгородская область 51

37. Самарская область 49

38. Костромская область 47

39. Томская область 45

40. Республика Коми 43

41. Республика Крым 42

42. Астраханская область 38

43. Ярославская область 36

44. Брянская область 34

45. Тульская область 34

46. Чувашская Республика 34

47. Республика Башкортостан 33

48. Псковская область 32

49. Республика Мордовия 32

50. Республика Татарстан 30

51. Республика Бурятия 30

52. Курская область 29

53. Рязанская область 29

54. Тверская область 29

55. Вологодская область 29

56. Ивановская область 28

57. Калужская область 28

58. Республика Карелия 28

59. Ленинградская область 27

60. Республика Ингушетия 27

61. Удмуртская Республика 25

62. Республика Алтай 25

63. Владимирская область 24

64. Тамбовская область 24

65. Республика Тыва 22

66. Новгородская область 21

67. Республика Адыгея 21

68. Курганская область 20

69. Магаданская область 20

70. Республика Хакасия 18

71. Липецкая область 17

72. Республика Марий Эл 17

73. Камчатский край 17

74. Кабардино-Балкарская Республика 16

75. Амурская область 15

76. Смоленская область 14

77. Карачаево-Черкесская Республика 14

78. Забайкальский край 14

79. Калининградская область 13

80. Республика Северная Осетия 9

81. Чеченская Республика 7

82. г. Севастополь 7

83. Еврейская АО 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 912 823 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 722 964 выздоровели (за сутки +6 568). Летальных исходов 15 498 (за сутки +114).

Сегодня ранее:В Костромской области еще 47 заболевших коронавирусом за сутки

Фото:pixabay