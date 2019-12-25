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Перечислены регионы с летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки
Сегодня, 10:32
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MShaffter

Перечислены регионы с летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки

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За сутки в России умерли 127 человек с подтвержденным коронавирусом в 26 регионах.

В России за сутки скончались 127 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщил, что по состоянию на утро 21 мая в России зафиксировано еще 127 смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом. По регионам печальный список выглядит следующим образом:

 Москва - 68
Московская область - 14
Санкт-Петербург - 5
Республика Дагестан - 5
Нижегородская область - 4
Республика Северная Осетия - Алания - 4
Калининградская область - 3
Саратовская область - 3
Ставропольский край - 2
Самарская область - 2
Свердловская область - 2
Калужская область - 1
Костромская область - 1
Смоленская область - 1
Ярославская область - 1
Республика Коми - 1
Республика Ингушетия - 1
Кабардино-Балкарская Республика - 1
Республика Чувашия - 1
Кировская область - 1
Пензенская область - 1
Челябинская область - 1
Алтайский край - 1
Красноярский край - 1
Новосибирская область - 1
Республика Саха (Якутия) - 1

С начала эпидемии нарастающим итогом в России умерли 3 099 человек.

Сегодня ранее: Новые данные по коронавирусу в России на 21 мая

Фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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