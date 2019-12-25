Перечислены регионы с летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки

За сутки в России умерли 127 человек с подтвержденным коронавирусом в 26 регионах.

В России за сутки скончались 127 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщил, что по состоянию на утро 21 мая в России зафиксировано еще 127 смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом. По регионам печальный список выглядит следующим образом:

Москва - 68

Московская область - 14

Санкт-Петербург - 5

Республика Дагестан - 5

Нижегородская область - 4

Республика Северная Осетия - Алания - 4

Калининградская область - 3

Саратовская область - 3

Ставропольский край - 2

Самарская область - 2

Свердловская область - 2

Калужская область - 1

Костромская область - 1

Смоленская область - 1

Ярославская область - 1

Республика Коми - 1

Республика Ингушетия - 1

Кабардино-Балкарская Республика - 1

Республика Чувашия - 1

Кировская область - 1

Пензенская область - 1

Челябинская область - 1

Алтайский край - 1

Красноярский край - 1

Новосибирская область - 1

Республика Саха (Якутия) - 1



С начала эпидемии нарастающим итогом в России умерли 3 099 человек.

Сегодня ранее: Новые данные по коронавирусу в России на 21 мая

Фото: Piter.TV