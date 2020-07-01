Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Новые инфицированные выявлены в 83 регионах страны.

В России за сутки подтверждено 6556 новых инфицированных коронавирусом в 83 регионах страны. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом обновил статистику по состоянию на утро 1 июля. По регионам новые случаи распределились следующим образом.

На первом месте – Москва (611 случаев), далее Московская область (306) и Санкт-Петербург (262). Далее в списке – Ханты-Мансийский АО (261), Свердловская область (256), Иркутская область (248), Нижегородская область (228), Ямало-Ненецкий АО (203), Воронежская область (166) и Красноярский край (140).

Полный список регионов – по ссылке.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 654 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 536 летальных исходов, выздоровел 422 931 человек.

Видео: Всемирная Организация Здравоохранения / ВКонтакте