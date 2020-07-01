В России обнаружено 6 556 новых заболевших коронавирусом

За сутки от коронавируса в России излечилось 9 220 человек.

В России зафиксировано 6 556 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 654 405 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 611. Далее идут Московская область — 306, Санкт-Петербург — 262, ХМАО – 261 случай.

За сутки от коронавируса в России излечилось 10 281 человек. За весь период — 422 931 случай.

За минувшие сутки скончались 216 человек с подтверждённым коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 погибло 9 536 человек. У 31,9% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Видео: kremlin.ru