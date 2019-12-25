Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено 6 611 случая коронавируса. Скончались 135 человек, выздоровели 3 579 пациентов.

В России за сутки выявлено вновь менее 7 тысяч новых случаев COVID – 19.

ИЦК сообщает, что в России за сутки зафиксировано 6 611 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них у 28,8% вирус протекает бессимптомно. Скончались за истекшие сутки 135 пациентов. Выписаны по выздоровлению 3 579 человек.

По регионам новые случаи коронавируса распределились следующим образом:

1. Москва 685

2. Московская область 292

3. Ханты-Мансийский АО 289

4. Санкт-Петербург 280

5. Свердловская область 270

6. Иркутская область 239

7. Нижегородская область 212

8. Ямало-Ненецкий АО 197

9. Воронежская область 146

10. Мурманская область 135

11. Самарская область 135

12. Красноярский край 131

13. Челябинская область 128

14. Алтайский край 124

15. Ульяновская область 107

16. Новосибирская область 106

17. Архангельская область 104

18. Саратовская область 99

19. Волгоградская область 94

20. Ростовская область 91

21. Омская область 84

22. Оренбургская область 83

23. Хабаровский край 82

24. Ставропольский край 80

25. Тюменская область 80

26. Республика Тыва 75

27. Кемеровская область 74

28. Пензенская область 71

29. Тульская область 69

30. Ивановская область 68

31. Чувашская Республика 68

32. Республика Коми 67

33. Приморский край 65

34. Краснодарский край 60

35. Орловская область 57

36. Кировская область 55

37. Пермский край 53

38. Курганская область 53

39. Ленинградская область 52

40. Республика Дагестан 52

41. Белгородская область 51

42. Томская область 51

43. Владимирская область 49

44. Калужская область 49

45. Республика Башкортостан 47

46. Камчатский край 47

47. Кабардино-Балкарская Республика 46

48. Тамбовская область 44

49. Забайкальский край 44

50. Брянская область 43

51. Курская область 43

52. Астраханская область 42

53. Смоленская область 41

54. Республика Бурятия 41

55. Ярославская область 40

56. Сахалинская область 40

57. Рязанская область 39

58. Тверская область 38

59. Республика Татарстан 38

60. Республика Крым 38

61. Новгородская область 37

62. Республика Саха (Якутия) 37

63. Липецкая область 34

64. Республика Мордовия 34

65. Карачаево-Черкесская Республика 33

66. Республика Калмыкия 32

67. Амурская область 29

68. Республика Марий Эл 28

69. Республика Хакасия 28

70. Республика Адыгея 27

71. Псковская область 26

72. Вологодская область 21

73. Республика Северная Осетия 21

74. Костромская область 20

75. Республика Алтай 20

76. Калининградская область 18

77. Удмуртская Республика 18

78. Республика Карелия 15

79. Республика Ингушетия 15

80. Чеченская Республика 14

81. Магаданская область 7

82. Ненецкий автономный округ 6

83. г. Севастополь 4

84. Еврейская АО 3

85. Чукотский АО 1

Таким образом, с начала эпидемии в России выявлено 687 862 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Жертвами коронавируса стали на сегодняшний день 10 296 человек. Выздоровели 454 329 человек.

Ранее: Губернатор опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса

Фото: pixabay