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Губернатор опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса

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Андрей Чибис попросил МВД разобраться в ситуации с распространением фейковых новостей.

Губернатор опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса. Об этом во время заседания оперативного штаба 6 июля рассказал глава региона Андрей Чибис. Чиновник попросил правоохранительные органы проверить размещение фейковых новостей.

Чибис заявил, что местные власти не планируют закрывать город на въезд и выезд. Ранее соответствующая информация стала распространяться по социальным сетям. 

Город закрывать не будем. Я вижу в соцсетях, что это вызвало панику. Тот, кто устроил это, должен понести наказание

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

Напомним, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной. В Минздраве рассказали, что к утру 6 июля врачи госпитализировали с коронавирусом 734 человека. Общее количество зараженных достигает 6 тысяч пациентов. В Мурманске от COVID-19 лечатся более 2,2 тысяч зараженных. 

Рухнувший под Мурманском железнодорожный мост восстановят к октябрю.

Видео: ВК/Андрей Чибис

Теги: губернатор, мурманск
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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