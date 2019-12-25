Названы опасные приложения, которые крадут данные пользователей

В частности, не стоит устанавливать программы, которые получают доступ к телефонной книге.

Заместитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал владельцам смартфонов, как защититься от слежки и кражи данных. Свои советы он дал в интервью YouTube-каналу "КаскадТВ".

В частности, Никитин назвал приложения, которые могут быть опасны для скачивания. В их числе оказались программы, которые получают доступ к телефонной книге пользователей, но не афишируют этого. В пример он привел приложение GetContact, которое блокирует спам-звонки.

Также не стоит ставить программы по удаленному управлению компьютером на смартфон. Зачастую мошенники используют их для получения банковских данных и кражи денежных средств со счетов.

Кроме того, специалист не советует устанавливать приложения для детского контроля и отслеживания местоположения. Они могут быть взломаны и использованы для того, чтобы выследить и похитить вашего ребенка.

На Android стоит устанавливать приложения только из официального магазина Google Play. Программы из непроверенных источников могут содержать что угодно.

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