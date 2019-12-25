Перечислены регионы с новыми летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки

В России за сутки скончались 115 человек в 25 регионах.

В России за сутки зафиксировано по официальным данным 115 летальных исходов у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщил о 115 смертях пациентов с подтвержденным COVID-19. По-прежнему печальный список возглавляет Москва с 71 летальными исходами. По остальным регионам летальные случаи пациентов с диагностированным коронавирусом распределены следующим образом:

Санкт-Петербург – 5

Челябинская область - 3

Московская область - 3

Республика Дагестан - 3

Ставропольский край - 3

Саратовская область - 3

Белгородская область - 2

Ивановская область – 2

Нижегородская область - 2

Ханты-Мансийский АО - 2

Новосибирская область - 2

Красноярский край - 2

Тверская область - 1

Республика Коми - 1

Архангельская область - 1

Чеченская Республика - 1

Республика Марий Эл – 1

Республика Татарстан - 1

Пензенская область - 1

Самарская область - 1

Свердловская область - 1

Алтайский край - 1

Забайкальский край - 1

Камчатский край - 1

С начала эпидемии в России скончались 2 837 человек с подтвержденным коронавирусом.

Сегодня ранее: Статистика по коронавирусу в регионах России на утро 19 мая

Фото: Piter.TV