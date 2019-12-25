Перечислены регионы с новыми летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки

В России за сутки зафиксировано по официальным данным 115 летальных исходов у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщил о 115 смертях пациентов с подтвержденным COVID-19. По-прежнему печальный список возглавляет Москва с 71 летальными исходами. По остальным регионам летальные случаи пациентов с диагностированным коронавирусом распределены следующим образом:
Санкт-Петербург – 5
Челябинская область - 3
Московская область - 3
Республика Дагестан - 3
Ставропольский край - 3
Саратовская область - 3
Белгородская область - 2
Ивановская область – 2
Нижегородская область - 2
Ханты-Мансийский АО - 2
Новосибирская область - 2
Красноярский край - 2
Тверская область - 1
Республика Коми - 1
Архангельская область - 1
Чеченская Республика - 1
Республика Марий Эл – 1
Республика Татарстан - 1
Пензенская область - 1
Самарская область - 1
Свердловская область - 1
Алтайский край - 1
Забайкальский край - 1
Камчатский край - 1
С начала эпидемии в России скончались 2 837 человек с подтвержденным коронавирусом.
Сегодня ранее: Статистика по коронавирусу в регионах России на утро 19 мая
Фото: Piter.TV
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