Маршрутка сбила 12-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на Васильевском острове

Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В среду, 31 марта, в Василеостровском районе Петербурга произошла авария. На перекрестке улиц Нахимова и Наличной водитель маршрутки сбил 12-летнего мальчика, перебегавшего дорогу по пешеходному переходу. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом ДТП.

На записи видно, как ребенок вместе с товарищем бежит по "зебре". В какой-то момент его сбивает автобус и протаскивает несколько метров вперед.

Мальчика в состоянии средней тяжести доставили в Детскую городскую больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что на перекрестке Ветеранов и Тамбасова мужчину сбила машина.

Видео: Piter.TV