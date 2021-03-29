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Видео: мужчину сбила машина на перекрестке Ветеранов и Тамбасова

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Достоверной информации о состоянии пострадавшего нет.

Утром в понедельник, 29 марта, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Тамбасова произошла авария на пешеходном переходе, сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах, которые оказались в распоряжении Piter.TV, видно, как мужчина переходит дорогу по пешеходному переходу на "красный". В момент, когда петербуржец заметил машину, которая на большой скорости ехала к переходу, побежал, однако водитель не успел сбросить скорость и уйти от столкновения. 

Достоверной информации о состоянии мужчины пока нет.

Ранее мы писали, что момент ДТП с инкассаторской машиной на Гражданском проспекте попал на видео.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Картина дня, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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