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Момент ДТП с инкассаторской машиной на Гражданском проспекте попал на видео

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Машины столкнулись на перекрестке, когда один из водителей решил повернуть налево.

Днем 29-го марта "Лада" въехала в инкассаторскую машину на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Фаворского. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

ДТП произошло тогда, когда "Фольксваген" со средней полосы решил повернуть налево. Легковушка ехала в соседней полосе, но прямо. В результате столкновения инкассаторский автомобиль подпрыгнул на двух колесах, однако машина сумела сохранить равновесие и не завалилась набок.

Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах у врача-уролога угнали Lexus за 2,8 млн рублей. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, инкассатор, перекресток
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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