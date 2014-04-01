Момент ДТП с инкассаторской машиной на Гражданском проспекте попал на видео

Днем 29-го марта "Лада" въехала в инкассаторскую машину на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Фаворского. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.
ДТП произошло тогда, когда "Фольксваген" со средней полосы решил повернуть налево. Легковушка ехала в соседней полосе, но прямо. В результате столкновения инкассаторский автомобиль подпрыгнул на двух колесах, однако машина сумела сохранить равновесие и не завалилась набок.
Информация о пострадавших не поступала.
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Видео: Piter.TV
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