Момент ДТП с инкассаторской машиной на Гражданском проспекте попал на видео

Машины столкнулись на перекрестке, когда один из водителей решил повернуть налево.

Днем 29-го марта "Лада" въехала в инкассаторскую машину на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Фаворского. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

ДТП произошло тогда, когда "Фольксваген" со средней полосы решил повернуть налево. Легковушка ехала в соседней полосе, но прямо. В результате столкновения инкассаторский автомобиль подпрыгнул на двух колесах, однако машина сумела сохранить равновесие и не завалилась набок.

Информация о пострадавших не поступала.

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Видео: Piter.TV