Пензенский "Дизель" снова уступил в Петербурге минимальной разницей

Снова не хватило одной шайбы.

Пензенский хоккейный клуб "Дизель" завершил выездную серию вторым поражением подряд. Встреча с командой "СКА — ВМФ" прошла 1 ноября в Санкт-Петербурге на арене "Хоккейный город", сообщили в пресс-службе клуба.

Уже на второй минуте матча хозяева реализовали большинство и открыли счет. Во втором периоде "Дизель" сумел сравнять, однако вскоре пропустил две шайбы подряд. К заключительному отрезку встречи счет был 3:1 в пользу петербуржцев.

В третьем периоде команды обменялись голами, после чего пензенцы выпустили шестого полевого игрока и сократили разрыв до 4:3. Отыграться до конца встречи им не удалось.

Ранее, 30 октября, "Дизель" уступил "Динамо" СПб со счетом 2:1. После двух поражений подряд пензенская команда сохраняет место в зоне плей-офф, однако приблизилась к нижней границе турнирной таблицы.

До этой встречи "СКА — ВМФ" занимал последнее место в лиге, но победа позволила петербуржцам подняться на несколько позиций.

