Пензенская область объявит 31 декабря выходным для госслужащих

Иван Белозерцев провел прямую линию с жителями региона.

Пензенская область объявит 31 декабря выходным для государственных служащих. Об этом в рамках прямой линии в Instagram с местными жителями сообщил глава региона Иван Белозерцев. Чиновник отметил, что правительство объявит о выходном дне для сотрудников министерств и ведомств, а также рекомендует это сделать для своих работников глав муниципалитетов и руководителей предприятий по области.

Я, как и в прошлом году, приму такое решение, это будет касаться правительства Пензенской области, министерств. Будет рекомендовано главам муниципальных образований принять такое же решение..., и они такое решение примут - у меня в этом сомнений нет Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области

Напомним, что член Общественной палаты России Султан Хамзаев обратился к главам регионов сделать 31 декабря 2020 года выходным днем для граждан. Ранее правительство РФ приняло решение, что этот день останется рабочим, но субъекты по стране могут сами определить статус 31 декабря.

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Фото: Piter.tv

