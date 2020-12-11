Новосибирский губернатор предложил сделать 31 декабря выходным для женщин

Он отметил, что новогодние каникулы следует сделать короче.

Новосибирский губернатор Андрей Травников предложил сделать 31 декабря выходным для женщин. При этом для сотрудников региональной администрации он останется рабочим днём.

Травников обратился к руководителям предприятий с просьбой сделать 31 декабря выходным для женщин, потому что чаще всего именно на них ложится подготовка новогоднего стола.

Независимо, частное ли это предприятие или госпредприятие. Андрей Травников, губернатор Новосибирской области

Также он отметил, что новогодние каникулы следует сделать короче.

Ранее саратовский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем.

Видео: YouTube / Телеканал ОТС