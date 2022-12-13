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Пентагон заявил, что США не будут диктовать Украине, когда ей прекращать боевые действия

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Патрик Райдер рассказал о поддержке ВСУ.

Пентагон заявил, что США не будут диктовать Украине, когда ей прекращать боевые действия. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Эксперт заметил, что власти страны продолжат оказывать поддержку киевскому режиму и ВСУ.

Мы не будем диктовать Украине, когда она должна прекратить боевые действия. <...> Мы намерены сосредоточиться на том, чтобы поддержать и поставить их в наилучшее положение, когда они решат, что пришло время для переговоров.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон назвал важным сохранение открытыми каналов коммуникации с Россией.


Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News
 

Теги: ввс сша, военная помощь, всу, патрик райдер, пентагон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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