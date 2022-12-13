Патрик Райдер рассказал о поддержке ВСУ.

Пентагон заявил, что США не будут диктовать Украине, когда ей прекращать боевые действия. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Эксперт заметил, что власти страны продолжат оказывать поддержку киевскому режиму и ВСУ.

Мы не будем диктовать Украине, когда она должна прекратить боевые действия. <...> Мы намерены сосредоточиться на том, чтобы поддержать и поставить их в наилучшее положение, когда они решат, что пришло время для переговоров. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон назвал важным сохранение открытыми каналов коммуникации с Россией.



Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News

