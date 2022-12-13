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Пентагон назвал важным сохранение открытыми каналов коммуникации с Россией

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Патрик Райдер рассказал о необходимости исключить просчеты.

Пентагон назвал важным сохранение открытыми каналов коммуникации с Россией. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного министерства в Вашингтоне, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник  добавил, что аналогичная связь для властей страны также важна с КНР. Эксперт пояснил, что речь идет об обязанности всех государств для снижения вероятности просчетов и ошибок. Особенно это актуально для тех стран, которые обладают значительными военными арсеналами.

Я считаю, что важно, абсолютно важно сохранять открытыми каналы связи с Россией, а также с Китаем. Министр Остин часто говорит об этом.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон не думает, что США успеют поставить Киеву беспилотники Switchblade этой весной.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News

Теги: ввс сша, патрик райдер, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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