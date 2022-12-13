Пентагон заявил, что F-16 не будут использоваться при украинском контрнаступлении

Патрик Райдер рассказал о ситуации с новыми военными поставками для ВСУ.

Западные истребители F-16 американского производства не будут использоваться при весеннем контрнаступлении, которое, как ожидается, должны начать Вооруженные силы Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 мая сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что дело касается долгосрочной поддержки киевского режима, а не готовящейся атаки.

Что касается F-16, то речь идет о долгосрочной поддержке Украины, они не предназначены для контрнаступления...Разговор об F-16 также пойдет на предстоящей на этой неделе встрече контактной группы по Украине. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер отметил, что детали передачи для ВСУ F-16, в том числе связанные со сроками, базами для обучения пилотов использованию этой боевой авиации, количество передаваемых союзниками воздушных средств и страны-поставщики все еще находятся в плане обсуждения.

Обучение украинских военных управлению F-16 будет проходить в Европе.



Фото и видео: YouTube / Defense Now