Обучение украинских военных управлению F-16 будет проходить в Европе

Патрик Райдер рассказал о планах по обучению украинских летчиков на западных самолетах.

Американские власти продолжают обсуждать с партнерами сроки поставок Вооруженным силам Украины истребителей F-16 собственного производства и обучения украинских военных управлению этими самолетами. В настоящее время известно, что такие тренировки будут проходить на объектах в европейском регионе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 мая сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник напомнил о том, что США будут поддерживать киевский режим в сфере безопасности на долгосрочной основе ради противодействия возможной агрессии в дальнейшем против Украины. По мнению эксперта, сейчас задача стоит по обеспечению защиты и возвращении Киеву территорий.

Тренировки пройдут вне территории Украины на объектах в Европе. Что касается деталей, того, когда это обучение начнется, каким образом будут предоставлены истребители, кто их предоставит, мы продолжаем работать над этим с нашими международными партерами... Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Мнистерство обороны США не подтверждает информацию о начале обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16, так как все еще прорабатываются детали этого мероприятия. Начаться тренировки могут в ближайшие недели или месяцы.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now