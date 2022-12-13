США приступили к переоснащению танков Abrams для использования Украиной

Патрик Райдер рассказал о графике поставки техники для ВСУ.

Предназначенные для использования вооруженными силами Украины танки Abrams уже проходят процесс переоснащения, а передача этой американской тяжелой техники Вооруженным силам Украины состоится до конца текущего года. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге журналистами в министерстве по обороне США Сделал бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Чиновник напомнил прессе о том, что этот процесс происходит одновременно с обучением украинских военнослужащих по управлению западными танками. никаких проблем в выполнении графика отправки техники в Вашингтоне не видят.

Танки, которые предназначены для Украины, прямо сейчас проходят процесс переоснащения. Они будут улучшены и подготовлены к отправке на Украину. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер не уточнил, как именно планируется улучшить передаваемые Украине американские танки. Те машины, на которых украинские танкисты будут проходить обучение, не предназначены для участия в боевых действиях.

Пентагон подтвердил доставку 31 танка Abrams в Германию для обучения ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News