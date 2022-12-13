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Пентагон подтвердил доставку 31 танка Abrams в Германию для обучения ВСУ

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Патрик Райдер рассказал, когда ВСУ начнут тренировки в ФРГ с американской техникой.

 Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил доставку в Германию 31 танка американского производства Abrams для обучения украинских военнослужащих использованию данной техники. Соответствующее заявление  чиновник сделал в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 мая в Министерстве по обороне страны. Эксперт уточнил, что силы ВСУ прибудут на обучение в США в течение следующих нескольких недель.

Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию для подготовки к последующему обучению украинских танковых команд.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Министр обороны США подтвердил желание встретиться с коллегой из КНР на форуме в Сингапуре.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

Теги: abrams, ввс сша, военная помощь, германия, патрик райдер, пентагон, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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