Пентагон подтвердил доставку 31 танка Abrams в Германию для обучения ВСУ

Патрик Райдер рассказал, когда ВСУ начнут тренировки в ФРГ с американской техникой.

Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил доставку в Германию 31 танка американского производства Abrams для обучения украинских военнослужащих использованию данной техники. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 мая в Министерстве по обороне страны. Эксперт уточнил, что силы ВСУ прибудут на обучение в США в течение следующих нескольких недель.

Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию для подготовки к последующему обучению украинских танковых команд. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Министр обороны США подтвердил желание встретиться с коллегой из КНР на форуме в Сингапуре.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News