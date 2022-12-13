Министр обороны США подтвердил желание встретиться с коллегой из КНР на форуме в Сингапуре

Ллойд Остин готов увидеться с Ли Шанфу лично.

Глава американского министерства по обороне Ллойд Остин хотел бы провести личную встречу с китайским коллегой Ли Шанфу на полях предстоящего в Сингапуре международного форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Соответствующее заявление в рамках выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США сделал шеф Пентагона Ллойд Остин. Чиновник оценил прямые и личные контакты с китайскими партнерами на высшем уровне, уровне военных ведомств и структур.

Мне это кажется критически важным....Теперь в Китае новый министр обороны. Я пошел на контакт с ним, отправил ему послание, а также предложил провести переговоры. Я продолжу поступать таким образом. Считаю это критически важным. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Чиновник выразил мнение о том, что к диалогу высокого уровня в военной сфере Вашингтон и Пекин подталкивает сама жизнь, так как она полна потенциальных кризисов и вещи, которыми требуется заниматься время от времени. В Пентагоне призвали быть способными при необходимости взять трубку телефона и связаться на высоком уровне с КНР. Ллойд Остин заметил, что будет работать по этому направлению.

Пентагон поддержал внесение ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News