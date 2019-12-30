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Пентагон уточнил число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Сегодня, 7:49
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lesjasap

Пентагон уточнил число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

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Многим пришлось направиться на лечение в Европу.

Пентагон уточнил число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке. Официальный представитель Томас Кэмпбелл заявил, что во время нападения контузию получили до 50 военнослужащих США.

У 16 новых военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы

прокомментировал эксперт

Сейчас 31 человек получил медицинскую помощь на территории Ирака. Все они вернулись к исполнению своих обязанностей. Еще 18 человек эвакуировали в Германию для дальнейшего лечения. Ранее Дональд Трамп заявил, что в ходе атаки ни один гражданин Америки не пострадал. Позже президенту пришлось признать, что некоторые все же получили легкие ранения

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп озвучил "сделку века" по конфликту Израиля и Палестины.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: ирак, обстрел военных, пентагон, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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