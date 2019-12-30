Многим пришлось направиться на лечение в Европу.

Пентагон уточнил число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке. Официальный представитель Томас Кэмпбелл заявил, что во время нападения контузию получили до 50 военнослужащих США.

У 16 новых военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы прокомментировал эксперт

Сейчас 31 человек получил медицинскую помощь на территории Ирака. Все они вернулись к исполнению своих обязанностей. Еще 18 человек эвакуировали в Германию для дальнейшего лечения. Ранее Дональд Трамп заявил, что в ходе атаки ни один гражданин Америки не пострадал. Позже президенту пришлось признать, что некоторые все же получили легкие ранения.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп озвучил "сделку века" по конфликту Израиля и Палестины.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

