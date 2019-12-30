При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военнослужащих

Командование надеется, что как только пострадавших признают пригодными к несению службы, они вернутся в Ирак.

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило информацию об 11 пострадавших военнослужащих. Они получили ранения во время обстрела Ираном баз США в Ираке 8 января. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя CENTCOM капитана Билла Эрбана.

Командование надеется, что как только пострадавших признают пригодными к несению службы, они вернутся в Ирак.

Ранее об 11 пострадавших сообщило издание Defense One со ссылкой на военные источники. Раненые находятся в Германии и Кувейте, где лечат черепно-мозговые травмы.

Иран намерен привлечь США к ответственности за убийство Сулеймани.