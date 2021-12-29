Джон Кирби не стал раскрывать конкретное вооружение, которое получит Киев.

Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами в американском оборонном ведомстве сделал официальный представитель Джон Кирби. Чиновник заметил, что Вашингтон начинает новые поставки Киеву, хотя за последние три дня в страну уже доставлено три партии с грузом в более чем 300 тонн.

Мы пытаемся понять, можно ли их ускорить. Не было решений на данный момент менять их миссию или статус, их расположение на Украине. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Американский Чиновник отказался рассказать СМИ о том, какой груз поставляется Украине. Кирби заметил, что говорит о "летальных и нелетальных" средствах ведения боя. В Пентагоне напомнили о том, что около 200 бойцов национальной гвардии штата Флорида продолжают миссию инструкторов и советников.

На Украину прибыл самолет с третьей партией летального вооружения.

Фото: YouTube / Defense Flash News