Груз приземлился в киевском аэропорту.

На Украину прибыл самолет с третьей партией летального вооружения от США. Об этом рассказали местные журналисты. Известно, что вечером 25 января самолет с американской военной помощью приземлился на территории столичного аэропорта Борисполь. В партии груза находится около 300 ракет и других видов боеприпасов. Ранее администрация Вашингтона одобрила поставки Киеву на сумму в дополнительные 200 млн долларов.

Напомним, что первая партия военной помощи от США оказалась доставлена на Украину 22 января. А 23 числа в Киев прибыл самолет со второй партией вооружения. На этот раз Пентагон поставил Вооруженным силам страны ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Продолжились транспортировки на Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Фото и видео: Telegram / Inside Donetsk