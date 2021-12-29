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На Украину прибыл самолет с третьей партией летального вооружения

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Груз приземлился в киевском аэропорту.

На Украину прибыл самолет с третьей партией летального вооружения от США. Об этом рассказали местные журналисты. Известно, что вечером 25 января самолет с американской военной помощью приземлился на территории столичного аэропорта Борисполь. В партии груза находится около 300 ракет и других видов боеприпасов. Ранее администрация Вашингтона одобрила поставки Киеву на сумму в дополнительные 200 млн долларов.

Напомним, что первая партия военной помощи от США оказалась доставлена на Украину 22 января. А 23 числа в Киев прибыл самолет со второй партией вооружения. На этот раз Пентагон поставил Вооруженным силам страны ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Продолжились транспортировки на Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin. 

Фото и видео: Telegram /  Inside Donetsk

Теги: военная помощь, летальное оружие, третья партия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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