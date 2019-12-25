Пентагон: слова Путина о ядерном оружии не повлияли на готовность США поддерживать Киев

Патрик Райдер оценил высказывание президента РФ о готовности защищать страну.

В Пентагоне сообщили, что заявления Путина о ядерном оружии не повлияли на готовность США поддерживать Киев и работать со своими международными союзниками Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне поделился официальный представитель американского министерства по обороне. бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновника СМИ попросили прокомментировать недавние слова российского лидера о том, что власти РФ готовы применить все имеющееся вооружение ради защиты суверенитета, территории и народа.

Что касается заявлений из России, то они не повлияли на обязательства министерства продолжать тесное сотрудничество с нашими союзниками по оказанию Украине поддержки, в которой она нуждается в ходе борьбы за защиту страны. Патрик Райдер, генерал ВВС США

У Пентагона нет информации о каком-либо небезопасном поведении ВС РФ в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News