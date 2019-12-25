Патрик Райдер оценил контакты с РФ по военной линии.

У Пентагона нет информации о каком-либо небезопасном поведении ВС РФ в Сирии. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Эксперт пояснил, что военно-политическое руководство страны и коллеги из Москвы сохраняют связь по особой линии. Таким образом чиновник прокомментировал слова начальника ВВС Центрального командования Алексуса Гринкевича о том, что российский аппарат якобы пролетел над позициями боевых сил США в Сирии.

У нас нет никакой информации, указывающей на данном этапе на какое-либо конкретное небезопасное или непрофессиональное поведение. Патрик Райдер, генерал ВВС США

Напомним, что военная линия канала связи необходима для предотвращения конфликтов и инцидентов между российскими и американскими войсками в Сирии. Она проложена между командованием ВВС США на Ближнем Востоке и Юго-Западной Азии. Россия принимает участие в составе сил, дислоцированных на базе Хмеймим в Сирии

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

