У Пентагона нет информации о каком-либо небезопасном поведении ВС РФ в Сирии. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Эксперт пояснил, что военно-политическое руководство страны и коллеги из Москвы сохраняют связь по особой линии. Таким образом чиновник прокомментировал слова начальника ВВС Центрального командования Алексуса Гринкевича о том, что российский аппарат якобы пролетел над позициями боевых сил США в Сирии.
У нас нет никакой информации, указывающей на данном этапе на какое-либо конкретное небезопасное или непрофессиональное поведение.
Патрик Райдер, генерал ВВС США
Напомним, что военная линия канала связи необходима для предотвращения конфликтов и инцидентов между российскими и американскими войсками в Сирии. Она проложена между командованием ВВС США на Ближнем Востоке и Юго-Западной Азии. Россия принимает участие в составе сил, дислоцированных на базе Хмеймим в Сирии
Пентагон: референдумы в Донбассе не повлияют на поддержку Украины.
Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все