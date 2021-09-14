Пентагон следит за ситуацией с запусками КНДР крылатой ракеты

Джон Кирби сообщил, что военные знают о проведенном тестировании вооружения на территории Северной Кореи.

В Пентагоне заявили, что следят за ситуацией с запусками КНДР новой крылатой ракеты. Об этом в рамках регулярного брифинга заявил официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. Он прокомментировал ситуацию, происходящую на территории Корейского полуострова. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что КНДР провела 11 и 12 сентября запуски собственной новой крылатой ракеты большой дальности.

Мы продолжаем следить за ситуацией. КНДР представляет региональную угрозу. Джон Кирби, глава пресс-службы Пентагона

При этом в Пентагоне отказались отвечать на вопрос журналистов о том, знали ли американцы о проведении испытаний со стороны Северной Кореи. Кирби заметил, что никогда не комментирует сведения, касающиеся разведывательных данных.

Напомним, что агентство ЦТАК рассказало, что военные КНДР на выходных успешно провели "испытания частей ракеты,... двигателей, различные летные испытания". В СМИ заметили, что крылатые ракеты находились в движении 7 580 секунд и летели по траекториям над территорией и территориальными водами КНДР. После этого боеголовки ликвидировали заданные цели на расстоянии 1 500 км.

Пентагон продолжает оценивать авиаудар в Кабуле, считая, что он предотвратил угрозу.

Видео: YouTube / Yahoo Finance